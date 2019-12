FU MANCHU: Zum 30. Geburtstag geht es nach Hamburg

Die kalifornische Stoner-Rock-Band FU MANCHU feiert im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Im Rahmen des Jahrestages wird die Band eine Show in Hamburg spielen. Am 14.06.2020 steigt die "30th Anniversary Tour" im Gruenspan in Hamburg.



Der Vorverkauf startet Freitag, den 6. Dezember um 11 Uhr.

Quelle: target concerts GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: fu manchu tour 2020 30 jahre gruenspan hamburg