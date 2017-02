Festival-Update IV: Under The Black Sun 2017

Ebenfalls im dunklen Metal-Bereich bewegt sich das mittlerweile in der Szene sehr anerkannte Under The Black Sun-Festival, bei dem es vor allem Formationen aus den Bereichen Dark Metal, Death Metal und Black Metal zu erleben gibt.

Vom 29.06. bis zum 01.07.2017 im brandenburgischen Bernau veranstaltet, gibt es folgende Bands um die Ohren:

ANGANTYR, CRYFEMAL, DARKENED NORCTURN SLAUGHTERCULT, DARKMOON WARRIOR, HETROERTZEN, INFERNO, KULT, MAKE A CHANGE...KILL YOURSELF, NOCTURNAL DEPRESSION, STREAMS OF BLOOD, THE RUINS OF BEVERAST

Tickets dafür gibt es bei Folter Records.