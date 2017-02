Festival-Update VI: With Full Force 2017 mit neuem Termin an neuem Ort

Das größte Metal-Punk-Rock-Festival östlich der Elbe wird dieses Mal bereits im Juni 2017 stattfinden. Vom 22.06.bis zum 24.06.2017 hat sich der Troß in Ferropolis bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt verabredet und zwar mit folgenden bisher bestätigten Bands:

Aborted • ADEPT • Apologies, i have none • Atari Teenage Riot • Avatar • Bad Omens • BETRAYING THE MARTYRS

Broken Teeth • BROTHERS IN ARMS • Carach Angren • Combichrist • Comeback Kid • COUNTERFEIT • Cryptopsy

DEBAUCHERY • DEEZ NUTS • Die Kassierer • Eis • ELSTERGLANZ • Emil Bulls • Equilibrium

Excrementory Grindfuckers • FOUR YEAR STRONG • Knorkator • Kvelertak • MOONSORROW

Motionless in White • Nasty • NORTHLANE • Obey The Brave • Of Mice & Men • Rotting Christ

Rykers • Shining • SILENT DESCENT • Soilwork • Soulburn • Spasm • Tausend Loewen Unter Feinden The Black Dahlia Murder • Toxpack • TuXedoo • VAL SINESTRA • While She Sleeps

Wisdom in Chains • Wolf Down, APOCALYPTICA PERFORMING METALLICA BY FOUR CELLOS

Tickets für die Sause gibt es hier.

Quelle: www.withfullforce.de Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: with full force 2017 festival ferropolis aborted adept apologies i have none atari teenage riot avatar bad omens betraying the martyrs broken teeth brothers in arms carach angren combichrist comeback kid counterfeit crypt