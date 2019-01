Festivaltipp 3 und Aufruf: Slot auf dem Storm Crusher 2019 zu gewinnen

Am 16.03.2019 veranstaltet der Salute Club in Weiden einen kleinen Bandcontest . Der Gewinner bekommt den Opener Slot am Storm Crusher 2019 und 500 EUR für die Bandkasse.

Wer sich hierfür berufen fühlt, sollte hier mal nachsehen.

Das diesjährige Storm Crusher wird am 13.09.2019 und 14.09.2019 in der O'Schnitt Halle Wurz im oberpfälzischen Püchersreuth stattfinden.