Festivaltipp 4: das 9. Droneburg in Hamburg

Hier sind die bisher bestätigten Bands, die beim 9. Droneburg Festival am 27.04.2019 in der Astra Stube, Fundbureau und Bar 227 in Hamburg aufspielen werden.

PHANTOM WINTER

TELEPATHY

REKA

HIGH FIGHTER

BLACK VULPINE

GRIM VAN DOOM

EREMIT

TREMOR HEX

Der Kartenvorverkauf startet auch noch Preorder im Januar 2019.

Quelle: Facebookseite Hamburg is Droneburg Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: droneburg festival hamburg phantom winter telepathy reka high fighter black vulpine grim van doom eremit tremor hex april 2019