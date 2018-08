Die irischen thrasher GAMA BOMB veröffentlichen am 12.10.2018 über AFM Records das neue Album "Speed Between The Lines", mit folgender, verheißungsvollen Tracklist:

01. Give Me Leather

02. A Hanging

03. 666teen

04. Bring Out The Monster

05. R.I.P. U

06. Motorgeist

07. Alt-Reich

08. Stay Rotten

09. We R Going 2 Eat U

10. Kurt Russell

11. World Gone To Hell

12. Faceblaster

