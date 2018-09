GAMA BOMB mit neuem Video

Wer es einfach nicht mehr aushält, bis am 12.10.2018 endlich das neue Album von GAMA BOMB über uns hereinbricht, kann die Wartezeit mit dem Video des neuen Stücks 'Bring Out The Monster' überbrücken. Hochfeinen Geschwindigkeits-Thrash gibts auf "Speed Between The Lines" dann hoffentlich noch mehr zu hören.

