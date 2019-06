GANDALF'S FIST veröffentlicht auf Phonographenwalze!

Die Briten haben nach eigener Aussage die Nase voll von "neumodischen Medien wie Vinyl-Alben, die die Musikindustrie zu übernehmen drohen". Deswegen hat die Band entschieden, "Musik wieder zu seinen Wurzeln zurückzubringen", denn es wäre "höchste Zeit, dass der Phonograph eine Rückkehr feiern darf!" Deswegen hat die Band extra einen Mono-Mix des Liedes 'The Waxwork Downs' angefertigt, der in einem handgearbeiteten Zylinder in streng limitierter Auflage erworben werden kann. Mit dabei ist auch eine Doppelseite des "Daily Cog" mit Informationen über Geschehnisse in Cogtopolis, dem fiktionalen Universum der Band. Die Single wird es am 14. Juni geben, das Album "The Clockwork Prologue" wird am 1. Juli erscheinen.

Das Album kann bereits auf der Bandwebseite bestellt werden. Hier ist eine dreizehnminütige Hörprobe mit dem Namen 'The Clokkemaker'. Youtube.

Quelle: Gandalf's Fist Redakteur: Frank Jaeger Tags: gandalfs fist the clockwork prologue the clokkemaker the waxwork downs