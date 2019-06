NORTHTALE: Höher!

Das Album "Welcome To Paradise" ist für den 2. August vorgesehen und kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestelt werden. Hier ist schon mal 'Higher': Youtube.

Die Bandgründer, Bill Hudson (Gitarre) und Christian Eriksson (Gesang), sagen zu dem Lied: "Dieser Song bedeutet uns wirklich viel, da er das Resultat unserer allerersten musikalischen Zusammenarbeit ist. Er erzählt vom alltäglichen Wahnsinn und wie wir zusammen für eine bessere Zukunft kämpfen sollten. Der Track vereint quasi alles, was wir mit unserem Schaffen anstreben: eingängige Melodien, ein herrliches Solo, Keyboard/Gitarren-Duelle und zu guter Letzt eine positive Message."

Diese Lieder werden enthalten sein:

01. Welcome To Paradise

02. Higher

03. Follow Me

04. The Rhythm Of Life

05. Time To Rise

06. Way Of The Light (Bonus Track)

07. Shape Your Reality

08. Everyone's A Star

09. Siren's Fall

10. Bring Down The Mountain

11. Playing With Fire

12. If Angels Are Real

13. Even When