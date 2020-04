GATHERING OF KINGS: Melodie aus Schweden

Eine Melodic Rock Band aus Schweden ist GATHERING OF KINGS, die gerade ihr neues Album "Discovery" angekündigt hat. Es wird über RN Records am 15. Mai erscheinen. Hier ist 'From A Whisper To A Scream': Youtube.

Oh, nett! Das Album wird als CD und auf Vinyl diese Lieder enthalten:

01. Starsleeper

02. Riders Of The Light

03. Heaven On The Run

04. December

05. Highway To Paradise

06. The One That Got Away

07. Lorelei

08. Moonlight

09. Revelation

10. Kiss From Above

11. From A Whisper To A Scream

12. Final Hour

Erwerben kann man ein Exemplar hier.