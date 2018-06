GENE SIMMONS spielt in Oberhausen

KISS-Jünger wissen es natürlich und werden wohl auch bereits Eintrittskarten haben, aber wer sonst diesen besonderen Abend mit einer Setliste mit unerwarteten Live-Raritäten aus der 50-jährigen Geschichte von Gene Simmons erleben möchte, kann Karten bei den Kollegen vom ROCKS-Magazin kaufen, deren 10-jähriges Bestehen den Anlass für den Abend gibt.

Die Gene Simmons Band besteht aus Schlagzeuger Brent Fitz (SLASH), Gitarrist Ryan Cook (HAIR OF THE DOG), Phil Shouse (JOHN CORABI), Jeremy Asbrock und Gene Simmons an Bass und Mikrofon. Außerdem werden THUNDER, THE BREW und REDS'COOL spielen.

