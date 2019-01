GETAWAY VAN: Cover, Trackliste und Hörprobe zum neuen Album

Die kanadische Rockgruppe GETAWAY VAN hat für den 23. Februar ihr selbstbetiteltes Album angekündigt und die Trackliste vorgestellt:



1. Intro (4:42)

2. Branches (4:56)

3. Comin' Back (3:54)

4. Follow Me (5:11)

5. Ugh (3:57)

6. Blacktop Mistress (4:35)

7. You Make Everything (4:06)

8. Lord I've Been Running (4:26)

9. So Long (6:12)

10. Outro (1:26)



Außerdem ist ein Audioclip zu 'Lord I've Been Running' auf YouTube verfügbar.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: getaway van lord ive been running audioclip