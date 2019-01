Textvideo von MORTANIUS zum neuen Album

Die Power Progger von MORTANIUS haben bei YouTube ein Textvideo zu dem Stück 'Facing The Truth' von ihrem neuen Album "Till Death Do Us Part", das am 22. Februar erscheinen soll, veröffentlicht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser