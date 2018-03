GHOST EMPIRE: CD-Release in Siegburg am 15. März

Ein Crossover aus melodischem und gutturalem Gesang, das ist schon immer das Markenzeichen der Lohmarer GHOST EMPIRE gewesen, die schon seit längerem im lokalen Underground ihr Unwesen treiben. Inzwischen hat das Quintett mit "Mark Of The Sinner" auch seine erste EP eingespielt, die mit einer ordentlichen Release-Party am 15. März im Siegburger Kubana auf die Metalgemeinde losgelassen wird.

Als Support mit dabei sind die Szene-Urgesteine SOBER TRUTH und die Post-Hardcore-Truppe SYSTEMATIC DISRUPTION.

Wer sich sein Ticket noch im VVK sichert, erhält außerdem bei Vorlage des Tickets am Merchandise-Stand ein kostenloses Exemplar der neuen EP. Also nichts wie hin da!