Bauhaus Live: Die März-Ausgabe steht vor der Tür

Wie in jedem Monat gibt es unter dem Motto "Bauhaus Live" auch im März wieder drei feine Livebands im Troisdorfer Jugendzentrum Bauhaus zu bestaunen. Für die dritte Auflage des Jahres hat TaktArt-Chef Torsten Schramm mit VOIDEMOLITION, den Koblenzern FINAL FROTUNE und den Heavy'n'Rollern RISING GLORY wieder drei Underground-Perlen eingeladen, die euch ab 20:00 Uhr für schlappe 5 € Eintritt in der verkehrsgünstig am Troisdorfer Bahnhof gelegenen Location ordentlich einheizen werden.

