GHOST TWIN: Neues Album

Das kanadische Indie-Pop-Duo GHOST TWIN wird am 04.06.2021 via Artoffact Records sein zweites Album veröffentlichen. "Love Songs For End Times" hat das Künstler-Ehepaar Karen und Jaimz Asmundson sein Album genannt. Bei Bandcamp gibt es mit dem Song 'Strobe Light' bereits den ersten Track zu hören.



"Während unsere Musik immer sehr persönlich war, haben wir in der Vergangenheit unsere Bedeutungen hinter einem Schleier esoterischer Symbolik verborgen - aber mit dieser Veröffentlichung haben wir unser Herz geöffnet", sagt Jaimz.



Die Tracklist liest sich so:

1. Strobe Light

2. Blue Sunshine

3. Pet Ceremony

4. Death Note

5. Babes in the Woods

6. Become Control

7. Illuminati

8. Give Me More

9. We Are the Damned

10. Good Intentions

