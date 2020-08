GHøSTKID: Erste Single 'Start A Fight' veröffentlicht

Das Musikprojekt GHøSTKID ist ein Projekt von Sebastian "Sushi" Biesler, dem ehemaligen Sänger von ESKIMO CALLBOY. Jetzt hat der Musiker mit 'Start A Fight' die erste Single vom Debütalbum veröffentlicht. Das selbstbetitelte Werk wird am 13. November 2020 via Century Media erscheinen.



"Ich bin bei dieser Sache von Anfang an meinem Herzen gefolgt", sagt Sushi. "Es hat sich einfach richtig angefühlt, das genau auf diese Weise zu tun". Sushi hörte damals MARILYN MANSON, FEVER 333 und BRING ME THE HORIZON.

