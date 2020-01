Die Hardcoreband aus Paderborn nimmt sich in ihrem aktuellen Video zu 'Every Age Has Its Dragons' unsere Überflussgesellschaft vor. Das Stück ist zu finden auf dem neuen Album "Sculpture Of Violence" das am 07.02.2020 bei Holy Roar Records erscheinen wird.

