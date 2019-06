GLARE OF THE SUN mit Album-Vorboten

Nachdem 2017 das Debüt-Album der Österreicher GLARE OF THE SUN erschien, legen die Doom-Metaller am 21.06. mit "Theia" den zweiten Longplayer nach. Bei dem nun vorab veröffentlichten 'XI' handelt es sich um die inzwischen schon dritte Single des Albums; die ersten beiden sind ebenso über Youtube verfügbar.

Das Album kann digital, in Vinyl oder als CD über Bandcamp vorbestellt werden.