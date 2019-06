AGNOSTIC FRONT: Im Sommer auf Europa-Tour

Die New Yorker Hardcore-Band AGNOSTIC FRONT kommt im Sommer nach Europa, um mit ihren Fans das 35-jährige Jubiläum ihres Klassikers "Victim In Pain" zu feiern.



Folgende Termine bieten dazu Gelegenheit:



21.06. Aachen - Musikbunker (Germany)

22.06. Dessel - Graspop Metal Meeting (Belgium)

23.06. Essen - Turock (Germany)

24.06. Berlin - SO36 (Germany)

25.06. Lodz - Magnetofon (Poland)

26.06. Jena - F Haus (Germany)

27.06. Zurich - Dynamo (Switzerland)

28.06. Valloire - Punta Bagna (France)

29.06. Ysselsteyn - Jera On Air (Netherlands)

30.06. Dijon - Les Tanneries (France)

01.07. Saarbrücken - Garage (Germany)

02.07. Freiburg - Atlantik (Germany)

03.07. Innsbruck - Livestage (Austria)

04.07. Landshut - Alte Kaserne (Germany)

05.07. Hünxe - Ruhrpott Rodeo (Germany)

06.07. Giebelstadt - Mission Ready (Germany)

08.08. Magdeburg - Factory (Germany)

09.08. Jaromer - Brutal Assault (Czech Republic)

10.08. Vienna - Viper Room (Austria)

11.08. Esztergom - Sportalso (Hungary)

12.08. Kosice - Collosseum (Slovakia)

13.08. Bratislava - Randale (Slovakia)

14.08. Pula - Uljanik Open Air (Croatia)

15.08. Pescara - Frantic Fest (Italy)

16.08. Caramagna Piemonte (CN) - Spazio Polivalente Last One To Die (Italy)

17.08. Bellinzona - Peter Pan (Italy)

19.08. Ulm - Eden (Germany)

20.08. Weinheim - Cafe Central (Germany)

22.08. Kassel - Goldgrube (Germany)

23.08. Cologne - Essigfabrik (Germany)

24.08. Sulingen - Reload Festival (Germany)

25.08. Esbjerg - Konfus (Denmark)

26.08. Malmö - Plan B (Sweden)

27.08. Oslo - Parkteatret (Norway)

28.08. Stockholm - Kraken (Sweden)

29.08. Gothenburg - Musikens Hus (Sweden)

30.08. Flensburg - Roxy (Germany)

31.08. Niedergörsdorf - Spirit Festival (Germany)

