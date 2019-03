GLORYHAMMER kommt auf Tour - nächstes Jahr

Na, das nenne ich mal einen Vorlauf, da kann man richtig planen. Wenn man es bis dahin nicht bereits wieder vergessen hat. GLORYHAMMER kündigt für Januar und Februar 2020 eine Tour an. Aber lassen wir die Band selbst zu Wort kommen: "Europas mächtige Krieger! Die Zeit zur epischen Schlacht ist gekommen. Wir verkünden voller Freude die European Galactic Terrortour! Alles beginnt im Januar 2020, wenn die Armeen von GLORYHAMMER mit Unterstützung der Goblinkönige von NEKROGOBLIKON und der Zwergenlegion WINDROSE den Kontinent durchqueren, um die Macht von Hoots an all die Getreuen in Europa zu bringen. Seid ihr bereit an der Seite von Angus McFife zu kämpfen? Für den ewigen Ruhm von Dundee!"

Äh, ja. Da bleibt mir nur noch zu sagen, dass die Band auch noch ein Album veröffentlichen wird mit dem kurzen und prägnanten Titel "Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex" und dann hier zu sehen sein wird:

17.1.2020 Hamburg (DE) Grünspan

18.1.2020 Oberhausen (DE) Turbinenhalle II

19.1.2020 Antwerpen (BE) Trix

21.1.2020 Saarbrücken (DE) Garage

22.1.2020 Berlin (DE) Festsaal Kreuzberg

23.1.2020 Nürnberg (DE) Hirsch

24.1.2020 Stuttgart (DE) LKA Longhorn

25.1.2020 München (DE) Backstage

26.1.2020 Leiden (NL) Gebr de Nobel

28.1.2020 Paris (FR) Trabendo

29.1.2020 Toulouse (FR) Le Metronum

30.1.2020 Madrid (ES) Mon

31.1.2020 Barcelona (ES) Razzmatazz 2

01.2.2020 Lyon (FR) Ninkasi Kao

02.2.2020 Milano (IT) Legend

04.2.2020 Hannover (DE) Musikzentrum

05.2.2020 Frankfurt (DE) Batschkapp

06.2.2020 Wien (AT) Szene

08.2.2020 Leipzig (DE) Hellraiser

Tickets wird es ab Mittwoch, 10 Uhr, bei Eventim und Metaltix geben. Es gibt allerdings für früh gekaufte Tickets keine Zinsen von der Band.