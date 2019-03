TURILLI/LIONE RHAPSODY ist bei Nuclear Blast

Nicht ganz unerwartet hat die neue Kollaboration zwischen Luca Turilli und Fabio Lione, die eine neue Inkarnation von RHAPSODY, im Namen wenig subtil verborgen, darstellen, ein neues Heim im Nuclear Blast-Stall gefunden. Die Band besteht außerdem aus Dominique Leurquin, Patrice Guers und Alex Holzwarth. Hier sind die origialen Ankündigungen aus der Pressemitteilung:

Fabio kommentiert: "Ich habe mir kürzlich den ersten Mix anhören können. Es ist unglaublich, was wir mit diesem Album geschaffen haben, mir fehlen die Worte. Das Ergebnis ist schlicht 'nicht von dieser Welt' und wir haben endlich erreicht, auf was wir ewig hingearbeitet haben. Durch klasse Ideen, die Songs und die harte Arbeit des gesamten Teams war es mir möglich, genau die Performance abzuliefern, die mir schon immer für diese Art von Musik vorgeschwebt ist. Nun befindet sich die Platte kurz vor ihrer Fertigstellung und wir freuen uns wirklich sehr, im Rahmen dieser Veröffentlichung mit Nuclear Blast und King Records (Asien) zusammenarbeiten zu können. Ein derartiges Album verdient die Unterstützung des besten und stärksten Metal-Labels der Welt, welches ihm die wohlverdiente Aufmerksamkeit und Liebe geben wird. Ich bin mir sicher, dass die Leute unsere neuen Songs lieben werden!"



Nuclear Blast-A&R/Head Of Promotion Markus Wosgien ergänzt: "Es ist eine Herzensangelegenheit, mit dieser Band und unseren Freunden Luca Turili und Fabio Lione auf Nuclear Blast zusammenzuarbeiten. Unsere Geschäftsbeziehung reicht bereits ein Jahrzehnt zurück: Damals haben sie einen Vertrag mit uns geschlossen, aus dem wenig später das Album "The Frozen Tears Of Angels" hervorging. Meine persönliche Verbindung reicht allerdings schon bis ins Jahr 1995 zurück, als ich von ihrem damaligen Manager Limb das Demotape "Eternal Glory" erhalten habe. Ich war vom ersten Tag an Fan und über die Jahre hinweg kreuzten sich unsere Wege immer wieder aufs Neue, woraus sich schließlich eine enge Freundschaft entwickelte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir auch geschäftlich zusammenkommen würden, weshalb ich einmal mehr stolz bin, dass wir unseren Vertrag erneuern konnten. Dass diese Besetzung tatsächlich zustande kommt, war bis vor einem Jahr noch nicht absehbar. Das anstehende Debütalbum von Luca und Fabio ist schlichtweg atemberaubend! Dieses neue Kapitel ihrer Karriere untermauert einmal mehr, welch einzigartige Visionäre in diesen beiden stecken. Es fühlt sich gut an, sie sowohl als Musiker, aber auch als Freunde wiedervereint zu sehen und man spürt in jeder Sekunde, dass ihre Musik aus tiefstem Herzen kommt und ihre Vision widerspiegelt. Ich freue mich ungemein, dass Nuclear Blast weiter der Firmenpartner an ihrer Seite sein kann und gemeinsam mit ihnen eine starke Allianz bildet. Wenn deine Idole deine Freunde werden und man sich blind vertraut, sind das die schönsten Voraussetzungen für zukünftige Veröffentlichungen."