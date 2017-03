GLOWING EMBER FESTIVAL: Die nächste Runde!

Kommendes Wochenende (31.3.17) öffnet die von Nauntown Music präsentierte Indoor-Festival-Reihe "Glowing Ember" wieder seine Pforten, diesmal im "7er"-Club in Mannheim (Industriestr. 7). Mit dabei sind: WIRUFENAN! (Thrash Metal), ONE LAST LEGACY (Alternative Metal), [SOON] (Dark Metal) und als Headliner agiert GLOOMBALL (Modern Metal), die das erste Mal seit längerem wieder in ihrer Heimatstadt spielen. Karten gibt es für 18€ an der Abendkasse oder etwas günstiger zum selber ausdrucken hier.

Quelle: Band Redakteur: Marcel Rapp Tags: glowing ember festival soon wirufenan one last legacy gloomball