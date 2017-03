Nicht mehr lange hin: Das Metal Frenzy Open Air 2017

Vom 29.6.-1.7.2017 findet das vierte Metal Frenzy Open Air am Erlebnisband in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) statt. Eine bunte stilistische Mischung garantiert, dass für jeden was dabei ist. Bisher bestätigt worden sind:

Abort Once Around // Amorphis // Asator // Black Messiah // Bloodland // Born From Pain // Crushing Caspars // Desolated // Destruction // Evil Invaders // Firtan // Fleshgod Apocalypse // Gutalax // Heidevolk // Illdisposed // Krawallbrüder // Macbeth // Nailed To Obscurity // Nameless Disease // Rage // Sin Arrest // Stratovarius // Tankard // Tempest // The Unguided // Vader // Victorius // Virtue Concept // Visions of Atlantis // Völkerball.

Karten (ab 66,66€) und alle Infos gibt es hier: http://www.metal-frenzy.de/