GODEN: Aus des WINTERs Trümmern

Am 08.05.2020 wird es Neues von den Musikern der ehemaligen Untergrundgröße WINTER geben. Das finnische Label Svart Records wird zum einen das Debüt der New Yorker WINTER von 1990 wiederveröffentlichen, zudem eben im Mai 2020 mit dem Album "Beyond Darkness" neues Material von ehemaligen WINTER-Mitgliedern. Das geht dann ungefähr so:

Quelle: Svart Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: goden doom winter svart records new york neues album mai 2020 finnisch powermetalde