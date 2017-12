Die Saarländer haben sich vorgenommen, ihren Thrash mal mit einer positiven Grundeinstellung zu zelebrieren. Am 9. März können wir das miterleben, wenn "Reborn Again" über das neue Label Green Zone Music erscheinen wird. Danach wird GODSLAVE gleich mit ERADICATOR auf Tour gehen. Dates gibt es noch nicht und zu hören haben wir auch noch nichts, aber sobald etwas verfügbar ist, werden wir es euch mitteilen! Bis dahin hören wir alle brav noch ein wenig "Welcome To The Green Zone": Youtube.

Sehr fett, bitte mehr davon!