GODS FORSAKEN: Details zum neuen Album

Am 19.04.2019 erscheint bei Soulseller Records unter dem Titel "Smells Of Death" das zweite Album der Schweden-Death-Metaller von GODS FORSAKEN. Die Scheibe wird neun Tracks enthalten:

1. Smells Of Death

2. They Crawl

3. From The Inside They Came

4. In The Pit We Shall Gather

5. The Process Of Death

6. Dead And Buried

7. The Dead Laughed

8. Birth Of Insanity

9. The Curse Of Matul

Zu dem Song 'From The Inside They Came' gibt's bereits ein Lyric-Video.

Das Cover Artwork zum Album hat Patrick Tegnander/Chainsaw Designs gestaltet.

