ELUVEITE veröffentlichen Single

ELUVEITIE schüren die Vorfreude auf das neue Album "Ategnatos", welches am 5. April via Nuclear Blast erscheint und gehen mit dem Titeltrack 'Ategnatos' gleich thematisch wie musikalisch in die Vollen. Die Band zur ersten Single:

"Hier ist sie also, die erste Single von unserem neuen Album (mit Ausnahme von der kleinen Vorschau, die ihr letztes Jahr schon mit 'Rebirth' bekamt)! - der Titeltrack selbst! Der Song schleust euch in die geistige Welt von "Ategnatos"! Seine Message mag für einige recht unbequem sein, herausfordernd und provokativ. Doch genau das ist der Ruf von Antumnos!"

Kürzlich gaben die Schweizer Folk Metaller auch die Daten ihre Europa Tour bekannt. ELUVEITIE wird sich mit den LACUNA COIL aus Italien und den Nu-Metal Newcomern INFECTED RAIN aus Moldavien zusammentun.

TOURDATES:

02.11. I Bari - Demodè **

03.11. I Rome - Orion **

05.11. I Bologna - Estragon **

06.11. I Milan - Live Club **

08.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

09.11. D Oberhausen - Turbinenhalle II

10.11. B Antwerp - Trix

12.11 GB Manchester - Ritz **

13.11. GB Glasgow - Garage **

14.11. IRL Dublin - Academy **

15.11. GB Bristol - SWX **

16.11. GB London - The Forum **

17.11. NL Utrecht - Tivoli Ronda*

19.11. D Frankfurt - Batschkapp

20.11. D Hannover - Capitol

21.11. D Berlin - Huxleys

22.11. D Leipzig - Felsenkeller

23.11. D Munich - Tonhalle

24.11. A Dornbirn - Conrad Sohm

26.11. F Bordeaux - Le Rocher de Palmer

27.11. E Barcelona - Razzmatazz II

28.11. E Madrid - Mon Live

29.11. F Toulouse - Le Bikini

30.11. F Rennes - L'Etage

01.12. F Paris - Elysée-Montmartre

03.12. D Saarbrücken - Garage

04.12. D Nürnberg - Hirsch

05.12. SLO Ljubljana - Kino Siska

08.12. A Vienna - Arena

12.12. LV Riga - Melna Piektdiena

13.12. FIN Helsinki - Tavastia

14.12. FIN Tampere - Pakkahuone

15.12. EST Tallinn - Rock Cafe

17.12. S Stockholm - Klubben Fryshuset

18.12. N Oslo - Vulkan Arena

19.12. S Gothenburg - Trädgarn

21.12. D Hamburg - Docks

* without Lacuna Coil

** HEADLINER Lacuna Coil