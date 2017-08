GOETHES ERBEN: Neue Maxi erscheint im Oktober

Im Oktober 2017 wird die neue Maxi von GOETHES ERBEN erscheinen. Sie trägt den Namen 'Lazarus'.



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:



07.09.17 Bochum, Bahnhof Langendreer

08.09.17 Hannover, Musikzentrum

09.09.17 Deutzen, NCN Festival 2017

15.09.17 Frankfurt a. M. - Das Bett

16.09.17 CH-Pratteln, Z7



Am 14.10.2017 wird in Bayreuth (Das Zentrum) der "3. Abend in Schwarz", eine Lesung mit OSWALD HENKE, stattfinden.

