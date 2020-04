GOETHES ERBEN: Proberaum-Chroniken gehen online

Wie auch so viele andere Bands auch, ist es Oswald Henke mit seiner Band GOETHES ERBEN aktuell nicht möglich, Konzerte zu spielen. Darum hat die Band die Proberaum-Chroniken ins Leben gerufen, die mit 'Seelenschatten' beginnen.



Oswald Henke sagt dazu: "Da wir derzeit leider nicht vor Publikum spielen dürfen und wir uns dennoch bestmöglich auf die Studioaufnahmen, die nun leider nicht vor Publikum stattfinden dürfen, vorbereiten wollen, werden wird in wöchentlichem Modus unsere Proberaumchroniken veröffentlichen, die übrigens sich nicht nur auf das Kammerensemble konzentriert sein werden. Wir versuchen Euch auch einen Einblick in die sehr komplizierte Vorbereitung für die X-Tour zu gewähren, denn in diesem Fall ist derzeit gar keine gemeinsam Probe an einem Ort möglich. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig gemeinsame Ziele zu haben unsere Ziele sind es das Kammerensemblealbum aufzunehmen und irgendwann wieder auf einer Bühne für Euch spielen zu dürfen. In der Zwischenzeit müssen wir eben auf Distanz bleiben, aber diese körperliche Distanz können gewisse Dinge überwinden. Eine Möglichkeit ist es Erinnerungen zu teilen und Sehnsüchte zu wecken. Vielleicht aus diesem Grund diese Stücke "Seelenschatten" als erste Folge denn der Text drückt genau dieses Gefühl aus.



Wir haben vor zu überleben, aber überleben allein ist auch auf Dauer nicht Lebenswert. Wer möchte schon ein Leben lang ein gesunder Gefangener sein? Aber auf Zeit ist es möglich. Denn irgendwann, irgendwo sehen wir uns wieder. Passt auf Euch auf."



Grüße von: Oswald Henke, Tobias Schäfer, Tom Rödel, Markus Köstner, Sebstian Boettcher und Benni Cellini sowie unserer Crew: Bernd Friebe, Elmar Eckert, Nadine Steinert, Alwin Höhl, Ulrike Rank, Carsta Köhler, Ida Gross und die Neuzugänge: Franziska Winter, Michelle Wagner, Leo Beyer und Robert Bretschneider.

Quelle: info@goetheserben.de Redakteur: Swen Reuter Tags: goethes erben oswald henke corona chroniken ulrike rank proberaum chroniken x-tour sebastian boettcher