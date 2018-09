GOETHES ERBEN: Video zum Song 'Darwins Jünger' veröffentlicht

Ab heute ist das Video zum Song 'Darwins Jünger' der Band GOETHES ERBEN verfügbar. Der Track stammt aus dem aktuellen Album "Am Abgrund".



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu sehen:



27.09.2018 Hamburg, Markthalle

28.09.2018 Hameln, Sumpfblume

29.09.2018 Oberhausen, Kulttempel

30.09.2018 Frankfurt, Das Bett

01.10.2018 Nürnberg, Hirsch

02.10.2018 Augsburg, Neue Kantine

04.10.2018 Potsdam, Waschhaus



Daneben gibt es am 25.12.2018 einen Auftritt zum Dark-Storm-Festival.



Im kommenden Jahr geht es dann mit den Kammer-Konzerten weiter.



18.04.2019 Bochum, Kulturbahnhof Langendreer

19.04.2019 Hamburg, Kukuun (sold out)

20.04.2019 Berlin, Wabe



Ab dem Konzert in Oberhausen sind die Tickets für das Kammerkonzert in Bochum 2019 erhältlich. Vor Ort wird es erstmalig Tickets geben und nach dem Konzert startet auch online der Vorverkauf für das Konzert am Gründonnerstag 2019.

