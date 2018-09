Volles Programm bei ATLAS: Album, Single und Tour

Die Coreknaben von ATLAS aus Finnland haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Primitive" auf den 5. Oktober vorverlegt. Außerdem ist die zweite Singleauskopplung 'Feel' angekündigt. Damit erscheint die Musik der Band rechtzeitig zur Europatournee:



07.10. - KARLSRUHE (DE) Substage

08.10. - MÜNCHEN (DE) Backstage

09.10. - NEUNKIRCHEN (DE) Reithalle

10.10. - DRESDEN (DE) Club Puschkin

12.10. - VICENZA (IT) CS Bocciodromo

13.10. - MAILAND (IT) Circolo Svolta

14.10. - FLORENZ (IT) Cycle Club

15.10. - WIEN (AT) Arena

17.10. - ZAGREB (HR) Mocvara

19.10. - SOFIA (BG) Universiada Hall East

20.10. - BUKAREST (RO) Fabrica

21.10. - CLUJ NAPOCA (RO) Form Space

22.10. - BUDAPEST (HU) Blue Hell

23.10. - WARSCHAU (PL) Poglos

24.10. - BERLIN (DE) Bi Nuu

25.10. - HAMBURG (DE) Kaiserkeller

26.10. - SOBORG (DK) Richter Gladsaxe

28.10. - ROESELARE (BE) De Verlichte Geest

29.10. - NIJMEGEN (NL) Doornroosje

30.10. - PARIS (FR) Backstage By The Mill

31.10. - NANTES (FR) Scene Michelet

01.11. - HAARLEM (NL) Patronaat

02.11. - WORTHING (UK) Bar 42

04.11. - CARDIFF (UK) The Globe

05.11. - GLASGOW (UK) G2

06.11. - BELFAST (UK) The Palm House

07.11. - DUBLIN (IE) Voodoo Lounge

08.11. - MANCHESTER (UK) Fac251

09.11. - LONDON (UK) The Dome

10.11. - SHEFFIELD (UK) Corporation

11.11. - BRISTOL (UK) MacMillan Fest

