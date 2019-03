Die Niederländer, die Avantgarde, Experimente und Black Metal mischen, legen mit 'Taken By Storm' einen weiteren Song von "Why Aren't You Laughing" vor: Youtube.

GOLD wird auch auf Tour kommen:

12.04.2019 (NLD) Tilburg, Roadburn/Het Patronaat

25.04.2019 (DEU) Berlin, Urban Spree

26.04.2019 (POL) Warschau, Chmury

27.04.2019 (POL) Krakau, Kwadrat

28.04.2019 (AUT) Wien, Arena

29.04.2019 (SVN) Ljubljana, Gromka

30.04.2019 (AUT) Linz, KAPU

01.05.2019 (DEU) Jena, Kassablanca

02.05.2019 (DEU) Köln, MTC

03.05.2019 (FRA) Lille, La Malterie

04.05.2019 (BEL) Zottegem, Maboel/Klsjr

10.05.2019 (DEU) Giessen, Post Valley Festival

11.05.2019 (NLD) Utrecht, EKKO/Doomstad

17.05.2019 (DEU) Lohr, Umsonst Und Drinnen

23.06.2019 (FRA) Clisson, Hellfest