Die Bay Area Thrasher werden uns am 31. Mai über Nuclear Blast mit ihrem neunten Album beehren, das den Namen "Humanicide" tragen wird. Darauf gibt es bereits eine Hörprobe in Form des Titelsongs: Youtube.

Natürlich kann man das Album bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellen.

Osegueda kommentiert: "Ich wollte etwas schreiben, an das sich Metallfans wirklich halten können. Etwas Dunkles und Intensives, was trotzdem Sinn ergibt. Im Moment denke ich, dass es so offensichtlich ist, dass sich die Erde in einem krankhaften Zustand befindet."



Rob Cavestany fügt hinzu: "Als ich die Musik für unseren Song„ Humanicide “schrieb, dachte ich an einen Album-Opener, der alle Elemente eines epischen Thrash-Opus enthalten würde: Ein klassisches Metal-Intro, das zu einem wilden "Bay Area Thrash Riff-o-Rama" führt, welches den Circel-Pit anheizt und über ein frenetisches Gitarrensolo in einem manischen Teil endet. Alles, was es nun noch brauchte waren intensive Vocals. Mark hat sich hier selbst übertroffen! Meiner Meinung nach einige seiner besten Arbeiten. Sicherlich einer meiner Lieblings-Songs. Es fühlt sich an wie eine Fortsetzung des Songs "Thrown to the Wolves". Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen!"

Das Album wurde zum vierten Mal von Jason Suecof (DEICIDE, TRIVIUM) in den Audiohammer Studios produziert. Hier ist die Trackliste:

1. Humanicide

2. Divine Defector

3. Aggressor

4. I Came For Blood

5. Immortal Behated

6. Alive and Screaming

7. The Pack

8. Ghost of Me

9. Revelation Song

10. Of Rats and Men

11. The Day I Walked Away (Bonus Track)

Übrigens wird der Todesengel auch wieder live zu sehen sein:

02.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

03.06. PL Wroclaw - Centrum Koncertowe A2 (w/ ARCH ENEMY)

05.06. S Sölvesborg - Sweden Rock

07.06. DK Aalborg - AR&M Nordic Festival

08.06. D Kiel - Max Nachttheater

09.06. D Bremen - Tower Musikclub

10.06. D Erfurt - From Hell

12.06. CH Martigny - Sunset Bar

13.06. I Milan - Legend Club

14.06. SLO Ljubljana - Orto Bar

15.06. D Cham - L.A.

16.06. D Mannheim - MS Connexion Complex

18.06. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal (w/ ANTHRAX, ALIEN WEAPONRY)

19.06. D Siegburg - Kubana

20.06. D Hagen - Kultopia

21.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

23.06. F Clisson - Hellfest

09.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

10.08. P Vagos - Vagos Metal Fest

11.08. NL Leeuwarden - Into the Grave

12.08. D Osnabrück - Bastard Club

13.08. CH Pratteln - Z7 (w/ TESTAMENT, SACRED REICH, IRON REAGAN, DUST BOLT)

14.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

16.08. F St. Nolff - Motocultor Festival

17.08. I Chiaromonte - Agglutination Metal Festival