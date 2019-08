GOLGOTHA (E) mit erster Single zum neuen Album

Am 22.10.2019 erscheint von den spanischen Gothic-Doomern GOLGOTHA das vierte Studioalbum mit dem Titel "Erasing the Past" und zwar über das große einheimische Label Xtreem Music. Mit der ersten Single 'Distorted Tears', die ab sofort auf YouTube angehört werden kann, beweisen die Iberer dass der für die mittleren und späten Neuziger so prägende Stil zwischen finsterer Heaviness und dunkler Melancholie auch im dritten Jahrtausend noch überzeugen kann.



Hier die Trackliste der kommenden Scheibe "Erasing the Past":



1. The Way to Your Soul

2. Distorted Tears

3. Enveloped in Fog

4. Burning the Disease

5. New Hope

6. Rewrite Your Destiny

7. Erasing the Past

8. Land of Defeat



Doch hört selbst auf die verzerrten Tränen, wenn ihr nach wie vor von Sounds der Marke LAKE OF TEARS, MOONSPELL oder TIAMAT begeistert seid:







