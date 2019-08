NECRONOMICON (CDN) im Oktober mit sechstem Studioalbum

Kräftig angeschwärzter Death Metal ist seit jeher das Metier der Montréaler Band NECRONOMICON und nun steht mit "Unus" das sechste Studioalbum in den Startlöchern, das am 18.10.2019 über Season Of Mist in die Läden gestellt werden wird.



Quelle: Season Of Mist Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: necronomicon season of mist unus quebec voivod