GOODBYE JUNE: Neu bei Earache, neues Album, erste Single

An das Label erinnere ich mich gut, die Burschen aus Nottingham waren seit Ende der Achtziger für den gepflegten Krach zuständig. Damals tat ich mich damit schwer, doch heute halte ich mehr aus und haben sich die Briten deutlich diversifiziert. GOODBYE JUNE ist also nun von Interscope zu Earache gewechselt und wird am 25. Oktober das neue Album "Community Inn" veröffentlichen. Dazu gibt es bereits das erste Hörsignal namens 'Joan & Dylan': Youtube.

Oh, das ist fein. Das Zweitwerk der US Amerikaner aus der Musikstadt Nashville muss ich mal dringend im Hinterkopf behalten. Mal sehen, ob der Rest auch so gut ist.