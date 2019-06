Full Force: Premieren beim Festival

Drei Tage vor Festivalstart haut das "Full Force" die letzten Infos raus: Erstmals wird auf dem Campingplatz der "Craft Beer Garden" seine Pforten öffnen. Die Berliner Craft-Beer-Szene hat sich zusammengeschlossen, um das ganze Festival über Helles, Pale Ale und METALLICAs "Enter Night"-Pilsner zu servieren. Zum ersten Mal lockt in der Stadt aus Eisen zudem der Bereich [FAIR]OPOLIS auf dem Campground: Neben Talkrunden und Workshops mehrerer Hilfsorganisationen startet dort am Freitag ab 10:30 Uhr das erste offizielle Full Force-Kneipenquiz. Ein Special Guest soll am Samstag um 12:00 Uhr zum Frühshoppen kommen, während am Sonntag ab 12:00 Uhr "schwarzes Yoga" angeboten wird – wir sind gespannt!



Eine weitere Premiere: Die grüne Lunge der Campingplätze, das "Full Force Green Camp". Wer auf unnötigen Müll verzichten möchtet, kann sich kostenfrei einen der letzten limitierten Plätze sichern. Zudem sind noch geräumige Asgard-Zelte und Lodges ebenso wie die letzten Weekend-Tickets (zum inzwischen teureren Preis) und Tageskarten auf der Festivalhomepage zu ergattern. Parkvignette sind hingegen nur noch vor Ort erwerbbar.



Das 26. "Full Force"-Festival steigt vom 28. bis 30. Juni 2019 auf der Halbinsel Ferropolis im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen.





