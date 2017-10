Metal Blade wird am 9. Februar 2018 das Album "We Will All Be Gone" von GOOD TIGER veröffentlichen. Das Album wird es in folgenden Versionen geben:

- Digipak-CD

- 180g Black Vinyl (EU-exklusiv - 500 Einheiten)

- Flesh Pink Clear Vinyl (EU-exklusiv - 200 Einheiten)

- Opaque Pale Pink Vinyl (US-exklusiv - 500 Einheiten)

Die zweite Single ist jetzt anhörbar: Youtube.

Die erste Single war 'The Devil Thinks I'm Sinking': Youtube.