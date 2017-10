MIDNIGHT aus den USA wird am 15.12.2017 via Hells Headbangers das dritte Studioalbum "Sweet Death And Ecstasy" veröffentlichen. Das Werk enthält folgende Stücke:



1. Crushed By Demons

2. Penetratal Ecstasy

3. Here Comes Sweet Death

4. Melting Brain

5. Rabid!

6. Bitch Mongrel

7. Poison Trash

8. Before My Time In Hell



"Sweet Death And Ecstasy" erscheint in unterschiedlichen Formaten: in digitaler Form, als 12'' LP sowie als Doppel-CD mit Download. Das 2-CD Set enthält eine Live-Proberaumaufnahme der Band mit 12 Liedern, die 2015 von Commandor Vanik aufgenommmen wurde:





9. Evil Like A Knife (rehearsal)

10. Prowling Leather (rehearsal)

11. Degredation (rehearsal)

12. Satanic Royalty (rehearsal)

13. Black Rock N Roll (rehearsal)

14. White Hot Fire (rehearsal)

15. Woman Of Flame (rehearsal)

16. All Hail Hell (rehearsal)

17. Vomit Queens (rehearsal)

18. Holocaustic Deafening (rehearsal)

19. Lust Filth Sleaze (rehearsal)

20. Rip This Hell (rehearsal)





Das Album kann bereits vorbestellt werden. Ein Vorgeschmack auf die Platte kann in Form des Liedes 'Penetratal Ecstasy' bei YouTube angetestet werden.

Quelle: Hells Headbangers Redakteur: Martin Loga