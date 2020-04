GORLVSH mit neuer Single

Die neue Single des kanadischen Metal-Hardcore-Trios GORLVSH ist 'Sheppard One Is Down'. Zu dem Stück aus dem neuen, für den 5. Juni angekündigten Album "New City Vibe" gibt es einen Audioclip bei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: gorlvsh sheppard one is down new city vibe