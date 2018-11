GOTTHARD mit neuer Live-Single

Das Akustik-Live-Album "Defrosted 2" der Schweizer wird am 7. Dezember erscheinen. Einen weiteren Vorgeschmack bietet 'Feel What I Feel': Youtube.

Das Lied ist ab sofort als Single erhältlich und auch den mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Erfolgsalbum "Defrosted" erscheinenden CD-Doppel-Decker oder Vinyl-Vierer kann man bereits bei Nuclear Blast vorbestellen. Hier ist die Trackliste:

CD1

01. Miss Me

02. Out On My Own

03. Bang

04. Sweet Little Rock 'N' Roller

05. Beautiful

06. Feel What I Feel

07. Hush

08. Remember It's Me

09. Stay With Me

10. Tequila Symphony No. 5

11. Mountain Mama



CD2

01. Why

02. C'est La Vie

03. One Life One Soul

04. Tell Me

05. Starlight

06. Sister Moon

07. Right On

08. Lift U Up

09. Heaven

10. Anytime, Anywhere

11. Smoke On The Water

12. Bye Bye Caroline (Acoustic Version)

13. What I Wouldn't Give (Acoustic Version)