THE CASTOR TROYS mit TOM-PETTY-Cover

Eine vitale Mischung aus Hardrock und Punk spielt die nordamerikanische Gruppe THE CASTOR TROYS. Derzeit erinnern die Jungs an den 2017 verstorbenen Tom Petty mit einem Textvideo bei YouTube zu dessen 'Runnin' Down A Dream'. Das Stück ist von der aktuellen EP "Legends Never Die".





