GOV'T MULE: Neues Album im Juni

Da bahnt sich wieder ein feiner Ohrenschmaus für Blues-Freunde an, denn die Amerikaner GOV'T MULE haben mit "Revolution Come .... Revolution Go" einen brandneuen Silberling am Start, der ab dem 9. Juni auch hierzulande in den Regalen stehen wird. Warren Haynes und Co. kredenzen für euch dabei folgende zwölf Tracks:

1. Stone Cold Rage

2. Drawn That Way

3. Pressure Under Fire

4. The Man I Want To Be

5. Traveling Tune

6. Thorns Of Life

7. Dreams & Songs

8. Sarah, Surrender

9. Revolution Come, Revolution Go

10. Burning Point (ft. Jimmie Vaughan)

11. Easy Times

12. Dark Was The Night, Cold Was The Ground