GOZU: Details zu

Am 13. April wird das vierte Album der Bostoner mit dem Namen "Equilibrum" erscheinen. Dazu gibt es jetzt schon ein Video zu dem Lied 'Ricky 'The Dragon' Steamboat': Youtube.

Das Album wird es in folgenden Versionen zu kaufen geben, die man bei Blacklightmedia auch bereits vorbestellen kann:

- CD

- 180g black vinyl + download card

- sky-blue marbled vinyl + download card (limited to 300 copies - USA exclusive)

- magenta marbled vinyl + download card (limited to 200 copies - USA exclusive)

- transparent petrol blue vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)

- olive/black marbled vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)

Auf dem Album der Stoner-Rocker werden folgende Stücke enthalten sein:

1. Ricky "The Dragon" Steamboat

2. The People vs. Mr. T

3. King Cobra

4. Manimal

5. They Probably Know Karate

6. Prison Elbows

7. Stacy Keach

8. Ballad of ODB