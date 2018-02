DONOTS: Neue Single 'Alle Zeit der Welt', Tourdates März

"Lauter Als Bomben" ist ein großer Erfolg und konnte bis auf den vierten Platz der Charts steigen. Jetzt hat die Band mit der Single 'Alle Zeit der Welt' nachgelegt, die man hier hören und sehen kann: Youtube.

Die Band kommentiert: "Bei allem Fahrtwind und Tempo, dem täglichen Deadline-Dauerfeuer und dem ständigen Gefühl, dieser Tage irgendwie immer zu spät dran zu sein, ist es unheimlich wichtig, sich auch mal, wie der Titel unserer neuen DONOTS Single schon sagt, 'Alle Zeit der Welt' zu nehmen. Kurz vor der Geburt meiner Tochter ist mir das sehr bewusst geworden und ich habe es in der Tat sehr schätzen gelernt, ganz bewusst mal zu warten und Geschwindigkeit aus allem rauszunehmen - für den allerschönsten Moment, den einem dieses Leben bieten kann. Da macht’s natürlich auch musikalisch absoluten Sinn, mal durchzuatmen und dieses Entschleunigungsgefühl mit dem bis dato zurückgelehntesten und ruhigsten DONOTS Song in 24 Jahren zu maximieren. Ich finde es großartig, dass wir das absolut selbstverständlich hinbekommen auf "Lauter Als Bomben", einem Album, welches ansonsten wie ein gutes Mixtape in vielen Spielarten von Punkrock und Sportgitarre mit Anlauf durch den Tisch tritt."

DONOTS ist auch live zu sehen, die Termine im Februar sind vorbei, aber im März geht es nochmal rund:

06.03.2018 DRESDEN - Alter Schlachthof

07.03.2018 AT - WIEN - WUK

08.03.2018 MÜNCHEN - Tonhalle

09.03.2018 KARLSRUHE – Substage - AUSVERKAUFT

10.03.2018 CH - ZÜRICH - Dynamo

20.03.2018 DORTMUND – FZW - AUSVERKAUFT

21.03.2018 HAMBURG - Grosse Freiheit 36

22.03.2018 KÖLN - E-WERK

23.03.2018 ERLANGEN - E-WERK

24.03.2018 WIESBADEN - Schlachthof