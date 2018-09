GRACCHUS: EP

Die schweizerisch-amerikanischen Metaller von GRACCHUS haben sich dem wuchtigen, satten Sound des Heavy Metals verschrieben - und veröffentlichen nun ihre EP "Cluttered And Crowded". Am 29. September wirft die Band ihren Silberling auf den Markt, darauf ist neben eigenen Songs auch das BLACK SABBATH Cover 'Into The Void' vertreten.

