GRAVEYARD: Erinnerungen zum 10-jährigen Jubelfest

Die spanischen Death-Metaller von GRAVEYARD veröffentlichen aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens am 27.04.2018 eine neue EP mit fünf Titeln. In Reminiszenz an ihr erstes Demo-Album "Into The Mausoleum" heißt die neue Scheibe "Back To The Mausoleum" und wurde in der gleichen Wirkungsstätte aufgenommen, wie das Frühwerk.

Mit 'An Epiphany Of Retribution' stellt die Band einen ersten Song daraus vor.

Die Tracklist insgesamt:

1. Scorched Earth

2. And The Shadow Came

3. Craving Cries I Breath

4. In Contemplation

5. An Epiphany Of Retribution