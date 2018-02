NO PLAYBACK FESTIVAL startet in die erste Runde

Heutzutage kommt es auch im Heavy Metal immer öfter vor, dass Bands bei ihren Konzerten mit Playback auftreten. Meistens sind es irgendwelche Samples oder Keyboards, die aus der Konserve kommen. Aber hin und wieder werden auch Bassspuren oder Backing Vocals vom Band abgespielt.

Diesem Trend möchte das NO PLAYBACK FESTIVAL entgegenwirken. Am 24.03.2018 spielen in der Festhalle Durlach in Karlsruhe alle Bands 100% live. Kein Playback, wie der Name des Festivals schon sagt. Und das Line Up lässt sich durchaus sehen:



ALLEHACKBAR

DESTRUCTION

GRAVE DIGGER

NITROGODS

THE PROPHECY23

THE REAL WEST WIND

TRAITOR

Für GRAVE DIGGER ist der Auftritt der letzte, bevor sich die Jungs wieder ins Studio begeben, um ein neues Album aufzunehmen.

Bei DESTRUCTION wird Drummer Vaaver sein Abschiedskonzert geben.

Die Karten kosten 36,40 EUR und diese könnt ihr hier bestellen.

