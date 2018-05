GRAVEYARD: Neues Video veröffentlicht, Tourdaten stehen fest

Demnächst, genauer: am 25. Mai werden die Schweden endlich das von ihren Fans schon seit geraumer Zeit heißersehnte neue Album „Peace“ veröffentlichen.

Als Vorgeschmack darauf, gibt es ab sofort das Video zu 'The Fox' im Netz zu bestaunen:

Wer dadurch Lust verspürt den Jungs bei der Arbeit zuzuschauen, muss zwar noch ein wenig warten, sollte sich aber zumindest schon mal die Daten notieren:

08.06. S Sölvesborg - Sweden Rock

15./16.06. S Norrköping - Metallsvenskan

17.06. F Brétigny-Sur-Orge - Download Festival

21. - 23.06. DK Kopenhagen - Copenhell

14.07. NL Weert - Bospop

21.07. S Stockholm - Ullevi (w/ GUNS N' ROSES)

28.07. S Öland - Borgholm Brinner

08. - 11.08. D Eschwege - Open Flair Festival

08. - 11.08. CZ Jaroměř - Brutal Assault

15.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Festival



Peace over Europe 2018

+ BOMBUS

20. 09. Columbia Club / Berlin (D)

22. 09. Täubchenthal / Leipzig (D)

23. 09. Futurum / Prague (CZ)

25. 09. Arena Wien / Wien (AT)

26. 09. A38 / Budapest (HUN)

28. 09. Zona Roveri / Bologna (IT)

29. 09. Bloom / Mezzago (IT)

02. 10. Technikum / München (D)

03. 10. Zoom / Frankfurt (D)

04. 10. ZoomGarage Kleiner Klubb / Saarbrücken (D)

05. 10. ZoomIm Wizemann / Stuttgart (D)

06. 10. ZoomDen Atelier / Luxembourg (LU)

10. 10. ZoomAncienne Belgique / Brussels (BE)

11. 10. ZoomDe Oosterpoort / Groningen (NL)

12. 10. ZoomMelkweg Max / Amsterdam (NL)

13. 10. ZoomLuxor / Cologne (D)





Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Walter Scheurer Tags: graveyard peace bombus